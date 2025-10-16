Ричмонд
Кудерметова проиграла итальянке Паолини в ⅛ финала в Нинбо

Российская теннисистка не смогла выйти в ¼ финала китайского турнира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Нинбо (Китай). Ей не удалось обыграть соперницу из топ-10 мирового рейтинга — итальянку Жасмин Паолини.

Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Паолини. Итальянка добыла путевку в четвертьфинал, где сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в своем матче оказалась сильнее украинки Юлии Стародубцевой. Представительница Швейцарии одержала победу со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

С Паолини Кудерметова ранее встречалась лишь дважды. Оба раза девушки играли в Цинциннати. В 2021-м сильнее оказалась россиянка, а в 2025-м победу одержала итальянка.

Напомним, ранее свое выступление на турнире в Нинбо завершили россиянки Мирра Андреева и Людмила Самсонова. В четвертьфинал уже прошла Диана Шнайдер.

Ранее Кудерметова также проиграла польке Магдалене Френх в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Турнир завершится 19 октября. Общий призовой фонд соревнования превысил $1 миллион. Действующей победительницей является Дарья Касаткина, которая с марта выступает под флагом Австралии. Ранее она представляла Россию.

