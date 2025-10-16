Медведев оценил реванш над австралийцем на турнире в Алма-Ате

Напомним, 14-й номер мирового рейтинга Медведев встречался с 76-й ракеткой мира из Австралии Адамом Уолтоном. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:0). Таким образом Даниил Медведев взял реванш у Уолтона за поражение на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати в августе. Австралиец выбил 29-летнего Медведева во втором раунде «Мастерса», одержав победу в трех сетах (6:7, 6:4, 6:1).
«Это был очень тяжелый матч. При счете 1:4, думаю, я отыграл четыре или пять брейк-пойнтов. Это было крайне важно, потому что затем мне удалось взять подачу соперника и вернуться к своему ритму. Поэтому я рад, что смог победить такого непростого противника», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В четвертьфинале турнира в Казахстане Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном. Счет личных встреч между спортсменами 1−0 в пользу Даниила.
Турнир категории АТР 250 завершится в Алма-Ате 19 октября. Его общий призовой фонд составляет $1,05 млн. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов, в прошлогоднем финале он был сильнее Габриэля Диалло из Канады.