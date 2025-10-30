Рублев, Хачанов и Медведев на «Мастерсе», Кубок России и КХЛ: что смотреть сегодня

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 3-й круг. Бен Шелтон (США, 7) — Андрей Рублев (Россия, 17)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Рублев, начавший осенний отрезок с пяти поражений подряд, внезапно ожил в Париже, одержав две уверенные победы. Теперь ему предстоит сыграть с соперником из топ-10, с которыми в этом году он испытывает серьезные трудности: всего одна победа в пяти встречах. Шелтон постепенно возвращает лучшие кондиции и стремится подойти к Итоговому турниру на пике формы. Он впервые прошел дальше второго круга в Париже и, кажется, не намерен останавливаться. Единственная личная встреча Рублева и Шелтона состоялась ровно год назад — тогда на турнире в Базеле американец победил в трех сетах. Удастся ли Рублеву взять реванш за то поражение и завершить сезон на мажорной ноте?
Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 3-й круг. Карен Хачанов (Россия, 14) — Алекс де Минаур (Австралия, 6)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
У Хачанова ровно та же самая ситуация, что и у Рублева — серия из пяти поражений сменилась двумя победами в Париже. Во втором круге 29-летний россиянин одержал непростую победу над Жоау Фонсекой в трех сетах. Парижский «Мастерс» остается самым успешным турниром в карьере Хачанова. К тому же, ему нужно защищать рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал, иначе он рискует опуститься в район 18-го места.
Де Минаур — очень серьезный соперник, который в этом году одержал 41 победу на харде (больше побед только у Синнера). Стабильность австралийца позволила ему подобраться к топ-5 мирового рейтинга. Сейчас де Минаур выглядит предпочтительнее россиянина, но Хачанов оставил за собой две последние личные встречи и имеет положительный баланс в Париже против топ-10, выиграв пять из семи матчей. Без борьбы Карен этот матч точно не отдаст.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва)
19:00. Где смотреть: КХЛ Prime, «Кинопоиск».
Матчей в КХЛ сегодня всего три, поэтому обратим внимание на игру «Северстали», которая неожиданно для многих возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Команда Андрея Козырева выдала серию из восьми побед подряд, выигрывая как у топ-соперников, так и у аутсайдеров. Отличительной чертой «Северстали» пока является уверенный контроль шайбы и отличная реализация.
«Динамо» после тяжелого старта нашло свою игру и постепенно возвращает утраченные в таблице позиции. В двух последних матчах были одержаны убедительные победы на выезде против «Спартака» (5:0) и «Шанхая» (5:1). Команда Алексея Кудашова выиграла девять из десяти последних матчей с «Северсталью», поэтому вполне можно рассчитывать на то, что именно «бело-голубые» прервут победную серию череповчан. Хотя «Северсталь» сейчас в настолько хорошей форме, что их очередная победа не станет сюрпризом.
Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 3-й круг. Лоренцо Сонего (Италия, 45) — Даниил Медведев (Россия, 13)
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Медведев уверенно разобрался с Хауме Мунаром (6:1, 6:3) в первом круге парижского «Мастерса», продемонстрировав высокий уровень игры. Даниил вновь обрел контроль над своим теннисом, выиграл 10 из 12 октябрьских матчей и завоевал первый за два года титул Алматы. Во втором круге он должен был сыграть с Григором Димитровым, но именитый болгарин неожиданно снялся с турнира, подарив Даниилу лишний день для отдыха.
Соперником Медведева станет итальянец Лоренцо Сонего, который впервые за полтора года сумел обыграть соперника из топ-20 и впервые прошел в Париже дальше второго круга. Хотя переоценивать его победу над соотечественником Лоренцо Музетти тоже не стоит — она стала возможной во многом благодаря физическим проблемам восьмой ракетки мира. Медведев выиграл все три личные встречи против Сонего и имеет все карты на руках, чтобы проходить в четвертьфинал, где он может сыграть с действующим чемпионом турнира Александром Зверевым, у которого он выиграл пять матчей подряд.
Футбол. Кубок России. Путь регионов. ⅛ финала. «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Факел» лидирует в Первой лиге и постепенно двигается к возвращению в элиту российского футбола. На прошлой неделе воронежцы неудачно слетали на Дальний Восток, уступив «СКА-Хабаровску» (0:1), но в родных стенах они играют уверенно и не проигрывают с мая. «Арсенал» явно находится в кризисе и не выигрывает в Первой лиге уже на протяжении восьми матчей. Туляки откатились в середину таблицы и находятся в трех очках от зоны вылета — теперь о стыковых матчах говорить уже не приходится. Хоть как-то спасти ситуацию может лишь хорошее выступление в Кубке России.