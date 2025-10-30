Рублев, Хачанов и Медведев на «Мастерсе», Кубок России и КХЛ: что смотреть сегодня

Рублев, начавший осенний отрезок с пяти поражений подряд, внезапно ожил в Париже, одержав две уверенные победы. Теперь ему предстоит сыграть с соперником из топ-10, с которыми в этом году он испытывает серьезные трудности: всего одна победа в пяти встречах. Шелтон постепенно возвращает лучшие кондиции и стремится подойти к Итоговому турниру на пике формы. Он впервые прошел дальше второго круга в Париже и, кажется, не намерен останавливаться. Единственная личная встреча Рублева и Шелтона состоялась ровно год назад — тогда на турнире в Базеле американец победил в трех сетах. Удастся ли Рублеву взять реванш за то поражение и завершить сезон на мажорной ноте?