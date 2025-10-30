Рублев проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублев (17-я ракетка мира) уступил американцу Бену Шелтону (седьмая ракетка мира) в третьем круге турнира серии АТР 1000 в Париже — 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 37 минут.
Во время матча Шелтон сделал 15 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех. Он также выиграл 79% очков на первой подаче. Андрей Рублев в ходе встречи подал навылет шесть раз, также не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Им было выиграно 68% очков на первой подаче. В течение матча американец постоянно прессинговал соперника. После первого сета у Рублева сдавали нервы — он пнул сетку в перерыве между сетами. После инцидента сетку восстанавливали несколько минут.
Шелтон благодаря победе вышел в четвертьфинал турнира. В следующем круге он сыграет с победителем матча между Аргентинцем Франсиско Серундоло и второй ракеткой мира, представителем Италии, Янником Синнером. Отметим, что благодаря победе над Рублевым 23-летний Шелтон впервые квалифицировался на итоговый турнир АТР. Ему удалось квалифицироваться шестым и присоединиться к Карлосу Алькарасу, Яннику Синнеру, Александру Звереву, Новаку Джоковичу и Тэйлору Фритцу.
Американец повел со счетом 2−0 в личных встречах с россиянином. Призовой фонд текущего турнира — 6 128 940 евро.