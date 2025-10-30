Рублев проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Париже

Во время матча Шелтон сделал 15 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех. Он также выиграл 79% очков на первой подаче. Андрей Рублев в ходе встречи подал навылет шесть раз, также не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Им было выиграно 68% очков на первой подаче. В течение матча американец постоянно прессинговал соперника. После первого сета у Рублева сдавали нервы — он пнул сетку в перерыве между сетами. После инцидента сетку восстанавливали несколько минут.