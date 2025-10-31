Ричмонд
Российский теннисист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации на 4 года теннисиста Алексея Мокрова за нарушение антидопинговых правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ЦСКА

Алексей Мокров был отстранен от соревнований еще в конце апреля 2025 года на основании положительной пробы, сданной им в ноябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе. В его пробе было обнаружено 1,7 нг/мл метаболита нандролон, который находится в категории запрещенных анаболических агентов. В монреальской лаборатории был проведен тест, результаты которого показали, что 19-NA имеет экзогенное (внешнее) происхождение, что и привело к обвинению российского спортсмена в употреблении нандролона.

На момент отстранения Мокров занимал 1413-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

ITIA — это независимый орган, созданный в 2021 году главными теннисными организациями для продвижения, поощрения, повышения и защиты целостности профессионального тенниса во всем мире. ITIA является обновленной версией Tennis Integrity Unit (2008−2020).

В декабре 2024-го ITIA дисквалифицировало на два года российского теннисиста Даниила Савельева, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний. 23-летний Савельев не стал оспаривать факт употребления запрещенного вещества. Он заявил, что что принял мельдоний, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. Ранее в апреле ITIA сообщило, что дисквалифицировало на полтора года двукратного победителя турниров Большого шлема в парном разряде австралийца Макса Перселла за неоднократные внутривенные инфузии объемом более 100 мл.