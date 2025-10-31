Российский теннисист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Алексей Мокров был отстранен от соревнований еще в конце апреля 2025 года на основании положительной пробы, сданной им в ноябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе. В его пробе было обнаружено 1,7 нг/мл метаболита нандролон, который находится в категории запрещенных анаболических агентов. В монреальской лаборатории был проведен тест, результаты которого показали, что 19-NA имеет экзогенное (внешнее) происхождение, что и привело к обвинению российского спортсмена в употреблении нандролона.