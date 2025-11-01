Бублик борется за финал Парижа, «Зенит» — «Локомотив» и дерби Лондона: что смотреть сегодня

Для Оже-Альяссима все просто — победа в этом матче позволит ему возглавить гонку за единственную оставшуюся путевку на Итоговый. В Париже он двигался по сетке неубедительно, трижды уступая сет соперникам сильно ниже уровнем. Лишь в последней игре с Вашеро он контролировал ход встречи от начала и до самого конца. Канадец ведет в личных встречах — 3−2, но в предстоящей игре ему предстоит столкнуться, пожалуй, с лучшей версией Бублика за всю его карьеру. Нас ожидает очень зрелищная битва за финал.