Бублик борется за финал Парижа, «Зенит» — «Локомотив» и дерби Лондона: что смотреть сегодня

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. ½ финала. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — Александр Бублик (Казахстан, 16)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Бублик в огне! 28-летний уроженец Гатчины впервые в карьере вышел в полуфинал турниров серии «Мастерс», добившись волевой победы над де Минауром. Плохая новость для его следующего соперника в том, что в этом сезоне Бублик выиграл все четыре полуфинала, в которых участвовал, и затем неизменно становился чемпионом. В случае победы в Париже Александр будет претендовать на участие в итоговом турнире ATP, хотя еще в начале сезона он боролся за то, чтобы не вылететь из первой сотни мирового рейтинга.
Для Оже-Альяссима все просто — победа в этом матче позволит ему возглавить гонку за единственную оставшуюся путевку на Итоговый. В Париже он двигался по сетке неубедительно, трижды уступая сет соперникам сильно ниже уровнем. Лишь в последней игре с Вашеро он контролировал ход встречи от начала и до самого конца. Канадец ведет в личных встречах — 3−2, но в предстоящей игре ему предстоит столкнуться, пожалуй, с лучшей версией Бублика за всю его карьеру. Нас ожидает очень зрелищная битва за финал.
Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва)
20:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
Встреча самых неуступчивых команд РПЛ: «Зенит» и «Локомотив» на двоих проиграли лишь один матч. Единственный матч «сине-бело-голубые» проиграли в августе «Ахмату», после чего выиграли 11 из 14 игр. «Локомотив» двигается по сезону без поражений, регулярно чередуя победы с ничейными результатами. При этом подопечные Михаила Галактионова приучили нас, что они держат уровень в больших матчах.
«Зенит» в восьми домашних матчах подряд забивает не менее двух мячей, в то время как «Локомотив» не уходит без гола в 14 выездных встречах кряду. Такие впечатляющие серии обещают нам обоюдно острую и результативную встречу. К тому же, «Зенит» не может обыграть «Локомотив» с апреля 2023 года. Предстоящий матч отличная возможность для обеих команд показать нам свои чемпионские амбиции.
Футбол. АПЛ. 10-й тур. «Тоттенхэм» — «Челси»
20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Главный матч тура в АПЛ. «Тоттенхэм» воспользовался провалом фаворитов АПЛ и теперь идет на третьей строчке, находясь в пяти очках от лидирующего «Арсенала». Победа позволит закрепить этот результат, ибо отрыв от находящегося на девятой строчке «Челси» всего три очка. Обе команды имеют немалое количество потерь из-за травм и дисквалификаций. Стоит отметить, что «Тоттенхэм» — удобный соперник для «Челси»: за последние 17 матчей «шпоры» смогли выиграть у «синих» лишь раз. Команды лидируют в АПЛ по количеству забитых мячей, да и последние дерби на севере Лондона выдаются крайне результативными. Надеемся, что команды не станут изменять себе и подарят нам яркий и захватывающий поединок с немалым количеством голов.
Футбол. Бундеслига. 10-й тур. «Бавария» — «Байер»
20:30. Где смотреть: Okko.
Два последних чемпиона Бундеслиги сойдутся в очном поединке в Мюнхене. «Бавария» ожидаемо возглавляет турнирную таблицу, забив за восемь туров рекордные 30 мячей. «Байер» после прихода Каспера Хюльманда потерял очки лишь однажды, что позволило в кратчайшие сроки подняться со дна таблицы до лидирующей пятерки. Однако проблемной зоной леверкузенцев остается оборона — последний «сухой» матч на выезде команда сыграла еще в апреле. «Бавария» определенно может этим воспользоваться и наконец взять реванш у «Байера» за унижения на внутренней арене на протяжении последних сезонов.
Футбол. АПЛ. 10-й тур. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Поздним вечером на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Обе команды имеют одинаковое количество очков (15), но при этом подходят к матчу с совершенно разной формой. «Ливерпуль» столкнулся с серьезным кризисом, впервые за 72 года проиграв пять матчей подряд в чемпионате. «Астон Вилла» же наоборот идет на победной серии из четырех матчей, вишенкой которой стала домашняя победа над «Манчестер Сити» (1:0). «Ливерпуль» не проигрывает «Астон Вилле» уже десять матчей подряд и, опираясь на поддержку трибун «Энфилда», будет пытаться прервать серию успехов гостей и вернуться на победный путь.