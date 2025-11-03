Рыбакина против Швентек, матч Малкина в НХЛ, КХЛ и Первая лига: что смотреть сегодня

Футбол. Первая лига. 17-й тур. «Ротор» — «Арсенал» (Тула)
16:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Ротор» находится на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиге. В случае победы волгоградские футболисты смогут приблизиться к лидерам турнирам. «Ротор» проводит первый домашний матч за три недели. Матч с тульской командой ожидается непростым. «Арсенал» находится на подъеме — на минувшей неделе им удалось добыть волевую победу (3:2) в матче с воронежским «Факелом», одним из лидеров Первой лиги. Однако в Первой лиге тульская команда не может победить восемь матчей подряд. В настоящий момент подопечные Дмитрия Гунько занимают 12-е место в Первой Лиге. Удастся ли сегодня тулякам отобрать очки у волгоградцев в гостевом поединке?
Теннис. Итоговый турнир WTA. Ига Швентек (Польша, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6)
17:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Второй тур на Итоговом чемпионате WTA в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде откроют победительницы стартового дня Ига Швентек и Елена Рыбакина. Обе теннисистки в субботу в двух сетах обыграли соперниц из США. Вторая ракетка мира Швентек переиграла Мэдисон Киз, представительница Казахстана сломила сопротивление Аманда Анисимовой. Теннисистки ранее встречались 10 раз, и сейчас лидирует Ига — 6−4. При этом перед сезоном 2025 года лидировала Рыбакина — 4−2, но она уступила во всех четырех последних встречах — на United Cup, в Дохе, на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати. Победительница сегодняшнего матча почти гарантирует себе выход в плей-офф. Какая из теннисисток победит в матче 2-го тура Итогового чемпионата?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — ЦСКА
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Во второй половине октября минчане провели очень успешно, обыграв «Ладу» — 4:0, «Шанхайские Драконы» — 2:1, «Сочи» — 8:2, а также «Амур» — 6:2. Серия из четырех побед подряд позволила «Динамо» подняться на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА демонстрирует мене стабильную игру. На данный момент красно-синие занимают лишь 8-е место на Западе.
Минское «Динамо» может одержать седьмую домашнюю победу над ЦСКА подряд. Пять из них были одержаны в основное время, ещё одна — в овертайме. Последняя победа москвичей в Минске датируется ноябрем 2023 года, когда армейцы выиграли со счетом 4:0.
Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур. «Лацио» — «Кальяри»
22:35. Где смотреть: «Матч ТВ».
В Италии сегодня будет завершен 10-й тур Серии А. В Риме сойдутся соседи по турнирной таблице. «Лацио» под руководством Маурицио Сарри не очень удачно провел начало чемпионата, к ноябрю занимая лишь 13-ю строчку. Однако вся борьба впереди, и римляне еще могут значительно улучшить свое турнирное положение. В активе «орлов» сейчас 12 очков, а отставание от зоны еврокубков составляет лишь 6 баллов. После успеха в матче против «Ювентуса» на своем поле (1:0), римляне сыграли вничью с «Пизой». В чемпионате Италии «Лацио» не проигрывал в пяти играх подряд. «Кальяри» набрал 9 очков в 9 матчах, а в последней игре уступил «Сассуоло». Эксперты и букмекеры считают «Лацио» фаворитом поединка. Смогут ли сардинцы отобрать очки у римлян?
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Питтсбург Пингвинз»
03:30 (в ночь на вторник). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Пингвины» удачно начали сезон-2025/26. После 13 матчей у команды 18 очков и третье место в турнирной таблице Восточной конференции. За 10 последних игр команда забросила 38 шайб. 39-летний Евгений Малкин набрал 18 (3+15) очков и уверенно входит в десятку лучших бомбардиров НХЛ. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби также стабилен: девять голов и семь передач за старт сезона.
«Пингвины» и «Кленовые листья» в минувшем сезоне встречались друг с другом 4 раза. Трижды победу праздновала канадская команда и лишь раз — хоккеисты Питтсбурга. Какая из команд победит сегодня ночью?