Рыбакина против Швентек, матч Малкина в НХЛ, КХЛ и Первая лига: что смотреть сегодня

В Италии сегодня будет завершен 10-й тур Серии А. В Риме сойдутся соседи по турнирной таблице. «Лацио» под руководством Маурицио Сарри не очень удачно провел начало чемпионата, к ноябрю занимая лишь 13-ю строчку. Однако вся борьба впереди, и римляне еще могут значительно улучшить свое турнирное положение. В активе «орлов» сейчас 12 очков, а отставание от зоны еврокубков составляет лишь 6 баллов. После успеха в матче против «Ювентуса» на своем поле (1:0), римляне сыграли вничью с «Пизой». В чемпионате Италии «Лацио» не проигрывал в пяти играх подряд. «Кальяри» набрал 9 очков в 9 матчах, а в последней игре уступил «Сассуоло». Эксперты и букмекеры считают «Лацио» фаворитом поединка. Смогут ли сардинцы отобрать очки у римлян?