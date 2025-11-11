Ричмонд
Рыбакина получила необычный подарок за победу на Итоговом турнире

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина получила праздничный торт в честь своего триумфа на Итоговом чемпионате WTA 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Снимком спортсменки поделилась российская теннисистка Софья Лансере в социальных сетях.

Для Рыбакиной это первый в карьере титул на Итоговом чемпионате WTA и уже 11-й трофей в карьере. 8 ноября представительница Казахстана в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко — 6:3, 6:7 (7:0).

В 2025 году Рыбакина также выигрывала турниры категории WTA-500 в Страсбурге и Нинбо. На остальных «Больших шлемах» казахстанка стабильно доходила до второй недели соревнований — четвертого круга в Мельбурне, Париже и Нью-Йорке, а на Уимблдоне остановилась в третьем раунде.

До триумфа на Итоговом турнире 2025 года в Эр-Рияде крупнейшим достижением в карьере 26-летней уроженки Москвы была победа на Уимблдоне в 2022 году. В финале поединке турнира «Большого шлема» представительница Казахстана переиграла Онс Жабер из Туниса. В 2023 году Рыбакина также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Соболенко.

