Джокович: Синнеру всегда будут припоминать допинговую историю

Новак Джокович считает, что дисквалификация Янника Синнера из-за допинга станет «облаком, которое будет следовать за ним» на протяжении всей его карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Эта тень всегда будет следовать за ним, так же, как история с вакциной от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — сказал Джокович журналисту Пирсу Моргану.

В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. Рассматривалась дисквалификация теннисиста на срок от одного до двух лет. Но в январе 2025 года итальянец достиг соглашения с Международным антидопинговым агентством (WADA) о трехмесячной дисквалификации.

Это вызвало публичный резонанс, поскольку был выбран очень удачный промежуток времени, до начала турниров «Большого шлема». В итоге Янник Синнер в 2025 году забрал два титула из четырех возможных, выиграв Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии.

Новак Джокович отказался от вакцинации в 2020 и 2021 годах. В январе 2022 года серба даже не допустили до Открытого чемпионата Австралии, выслав из Мельбурна.

Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема — 24. 8 ноября Джокович победил Лоренцо Музетти в финале турнира в Афинах. После этого серб объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый турнир ATP-2025. На данный момент Джокович занимает четвертое место в рейтинге ATP.

