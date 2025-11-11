Джокович: Синнеру всегда будут припоминать допинговую историю

«Эта тень всегда будет следовать за ним, так же, как история с вакциной от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — сказал Джокович журналисту Пирсу Моргану.
В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. Рассматривалась дисквалификация теннисиста на срок от одного до двух лет. Но в январе 2025 года итальянец достиг соглашения с Международным антидопинговым агентством (WADA) о трехмесячной дисквалификации.
Это вызвало публичный резонанс, поскольку был выбран очень удачный промежуток времени, до начала турниров «Большого шлема». В итоге Янник Синнер в 2025 году забрал два титула из четырех возможных, выиграв Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии.
Новак Джокович отказался от вакцинации в 2020 и 2021 годах. В январе 2022 года серба даже не допустили до Открытого чемпионата Австралии, выслав из Мельбурна.
Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема — 24. 8 ноября Джокович победил Лоренцо Музетти в финале турнира в Афинах. После этого серб объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый турнир ATP-2025. На данный момент Джокович занимает четвертое место в рейтинге ATP.