СМИ: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы

Напомним, в финале Итогового турнира АТР Алькарас уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. В первом сете испанец почувствовал недомогание и вызвал на корт медицинский персонал.
«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии, когда пытался дотянуться до одной из подач», — сказал Алькарас в интервью после матча.
После финала Алькарас прошел МРТ-обследование, которое выявило отек мышц правого бедра. По информации источника, врачи опасаются, что участие в Кубке Дэвиса может усугубить травму и рекомендовали Алькарасу пропустить турнир.
В «Финале восьми» Кубка Дэвиса выступят сборные Испании, Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Чехии, Аргентины и Германии. Соревнования пройдут с 18-го по 23 ноября в итальянской Болонье. Победителем двух последних розыгрышей Кубка Дэвиса является сборная Италии.
В заявке сборной Италии отсутствует вторая ракетка мира Янник Синнер.
За выход в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025 сборная Испании сыграет с Чехией. Алькарас должен был провести матч против Иржи Легечки. Встречи ¼ финала запланированы на 20 ноября.