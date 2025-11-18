Алькарас подтвердил, что снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы

«С огромным сожалением сообщаю, что не смогу сыграть за Испанию на Кубке Дэвиса. У меня отек подколенного сухожилия правой ноги, и врачи рекомендовали не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию — это самое важное, что может быть, и я очень хотел помочь команде в борьбе за Кубок Дэвиса. Я уезжаю домой с болью в сердце», — написал Алькарас в социальных сетях.