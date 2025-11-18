Алькарас подтвердил, что снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы

«С огромным сожалением сообщаю, что не смогу сыграть за Испанию на Кубке Дэвиса. У меня отек подколенного сухожилия правой ноги, и врачи рекомендовали не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию — это самое важное, что может быть, и я очень хотел помочь команде в борьбе за Кубок Дэвиса. Я уезжаю домой с болью в сердце», — написал Алькарас в социальных сетях.
В финале Итогового турнира АТР Алькарас уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. После матча испанец прошел МРТ-обследование, которое выявило отек мышц правого бедра. По информации источника, врачи опасаются, что участие в Кубке Дэвиса может усугубить травму и рекомендовали Алькарасу пропустить турнир.
Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнования в мужском теннисе. В этом году финальный турнир cостоится с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье. В четвертьфинале соперником Испании станет Чехия. В «Финале восьми» Кубка Дэвиса также выступят сборные Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Аргентины и Германии. Победителем двух последних розыгрышей Кубка Дэвиса является сборная Италии.
В заявке сборной Италии отсутствует вторая ракетка мира Янник Синнер.