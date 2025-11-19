Даниил Медведев начнет сезон-2026 на турнире в Брисбене

Соревнования пройдут с 5-го по 11 января 2026 года. Действующим чемпионом турнира является Иржи Легечка из Чехии. В последний раз Медведев приезжал в Брисбен в 2018 году. Тогда россиянин дошел до финала, где уступил представителю Японии Кею Нисикори в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 2:6.