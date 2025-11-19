Даниил Медведев начнет сезон-2026 на турнире в Брисбене

Соревнования пройдут с 5-го по 11 января 2026 года. Действующим чемпионом турнира является Иржи Легечка из Чехии. В последний раз Медведев приезжал в Брисбен в 2018 году. Тогда россиянин дошел до финала, где уступил представителю Японии Кею Нисикори в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 2:6.
Даниил Медведев завершил сезон-2025 на 13-м месте в мировом рейтинге. Спортсмен завоевал титул на турнире категории АТР 250 в Алмате, обыграв в финале представителя Франции Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3). Также Медведев дошел до финала на травяном турнире категории ATP-500 в Галле, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (3:6. 6:7).
Ранее стало известно, что Медведев примет участие в международном выставочном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге 29-го и 30 ноября.
Медведев сыграет за команду «Сфинксы» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой из Казахстана. Их соперниками станет команда «Львы», за которую будут выступать Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Александр Бублик и еще один теннисист, имя которого будет известно позднее.