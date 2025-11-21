Сборная Испании без Алькараса вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

За выход в финал турнира Испания поборется со сборной Германии с Александром Зверевым в составе. В четвертьфинале немцы обыграли сборную Аргентины со счетом 2−1. Третья ракетка мира Зверев выиграл свой матч против Франсиско Серундоло. Победу Германии принесли Кевин Кравиц и Тим Пюц в парной встрече с Андресом Мольтени и Орасио Себальосом — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).