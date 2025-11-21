Сборная Испании без Алькараса вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

«Финал восьми» Кубка Дэвиса проходит в итальянской Болонье. Встреча завершилась со счетом 2−1 в пользу испанцев. В первом матче представитель Чехии Якуб Меншик принес очко своей команде, обыграв в двух сетах Пабло Карреньо-Бусту (7:5, 6:4.). Во второй и третьей встречах победу одержали испанские теннисисты.
Испания впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который не смог принять участие в финальной стадии турнира из-за травмы, отреагировал на выход сборной в ½ финала.
«Vamooooos! (Вперед! — Прим. ред.)» — написал теннисист в соцсетях, добавив фото с просмотра матча.
За выход в финал турнира Испания поборется со сборной Германии с Александром Зверевым в составе. В четвертьфинале немцы обыграли сборную Аргентины со счетом 2−1. Третья ракетка мира Зверев выиграл свой матч против Франсиско Серундоло. Победу Германии принесли Кевин Кравиц и Тим Пюц в парной встрече с Андресом Мольтени и Орасио Себальосом — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).
В другом полуфинале встретятся действующий обладатель трофея сборная Италии и впервые с 2017 года дошедшая до этой стадии турнира Бельгия.
Крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе — Кубок Дэвиса завершится 23 ноября.