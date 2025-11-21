Надаль выбрал самый любимый финал на «Ролан Гаррос» в карьере

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Надаль победил на «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз. Самым любимым финалом он назвал матч против серба Новака Джоковича в 2020 году.
«Возможно, первые два сета финала 2020 года были очень, очень особенными. Это был год COVID, мы играли “Ролан Гаррос” позже в сезоне в более холодных условиях против Новака в финале, и было ощущение, что, вероятно, я был меньшим фаворитом. Тем не менее, мне удалось выйти в финал, а в самом решающем матче смог повысить свой уровень тенниса очень особенным образом. Так что, это было по-настоящему особенно», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».
Надаль обыграл Джоковича в трех сетах со счетом 6:0, 6:2, 7:5.
Рафаэль Надаль завершил карьеру в октябре 2024 года в возрасте 38 лет. Испанец на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира. Он завоевал 92 титула на турнирах АТР. Также на счету Надаля золото Олимпиады в Пекине в одиночном разряде и золото парного разряда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.