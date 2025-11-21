Надаль выбрал самый любимый финал на «Ролан Гаррос» в карьере

«Возможно, первые два сета финала 2020 года были очень, очень особенными. Это был год COVID, мы играли “Ролан Гаррос” позже в сезоне в более холодных условиях против Новака в финале, и было ощущение, что, вероятно, я был меньшим фаворитом. Тем не менее, мне удалось выйти в финал, а в самом решающем матче смог повысить свой уровень тенниса очень особенным образом. Так что, это было по-настоящему особенно», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».