13-я ракетка России решила выступать за Узбекистан

Рахимова выступает в WTA-туре с 2018 года. На ее счету 24-летней теннисистки четыре выигранных турнира: три в парном разряде и один в одиночном. В 2022 году Рахимова впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга, а прошлый год закончила на рекордной для себя 60-й позиции. На данный момент Рахимова занимает 109-е место в рейтинге WTA и является 13-й ракеткой России.