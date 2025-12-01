13-я ракетка России решила выступать за Узбекистан

«Новая глава в истории узбекистанского тенниса. Переход Камиллы Рахимовой под флаг Узбекистана — стратегическое усиление национальной сборной, которое выводит страну на новый уровень международной конкуренции. Теперь Узбекистан получает игрока мирового класса, способного бороться за высокие позиции на турнирах серии “Большого шлема”, турниров WTA, ITF, командные чемпионаты, Азиатские игры и Кубке Билли Джин Кинг», — сказано в сообщении.
Рахимова выступает в WTA-туре с 2018 года. На ее счету 24-летней теннисистки четыре выигранных турнира: три в парном разряде и один в одиночном. В 2022 году Рахимова впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга, а прошлый год закончила на рекордной для себя 60-й позиции. На данный момент Рахимова занимает 109-е место в рейтинге WTA и является 13-й ракеткой России.
После официального перехода под флаг Узбекистана Рахимова станет первой ракеткой страны и ее единственной представительницей в топ-1000 мирового рейтинга.
Рахимова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг пошли Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия) и Мария Тимофеева (Узбекистан).