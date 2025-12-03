Звонарева вышла в ¼ финала турнира ITF после долгого перерыва

Вера Звонарева успешно вернулась в официальные соревнования спустя 18 месяцев паузы. 41-летняя теннисистка заявилась на турнир ITF категории W100 в Объединенных Арабских Эмиратах и дошла уже до ¼ финала.
В первом круге Звонарева одержала победу над хорваткой Тарой Вюрт (238-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4, а во втором оказалась сильнее чешки Терезы Мартинцовой (508) — 6:1, 6:2.
Соперница Звонаревой по четвертьфиналу определится 4 декабря. Это будет россиянка Софья Лансере (455) или Мананчая Савангкаев из Таиланда (248).
Вера Звонарева — четырехкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два раза в одиночном разряде и два — в парном) и победительница Итогового турнира WTA в паре с немкой Лаурой Зигемунд в 2023 году.