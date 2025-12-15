Мария Шарапова учит сына цветам на русском: трогательное видео

Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.