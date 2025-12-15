Мария Шарапова учит сына цветам на русском: трогательное видео

Шарапова выложила видео, на котором учит сына различать цвета на русском языке.
Напомним, 38-летняя Шарапова замужем за 46-летним британским бизнесменом Алексом Гилксом. Пара состоит в отношениях с 2018 года. 17 декабря 2020 года Шарапова и Гилкс объявили о помолвке. 1 июля 2022 года у супругов родился сын — Теодор.
Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.