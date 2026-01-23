День в истории: 23 января 1983 года легенда мирового тенниса Бьорн Борг завершил карьеру

На тот момент ему было всего 26 лет — возраст, когда большинство чемпионов лишь приближаются к своим вершинам. Но для Борга, чья психологическая и физическая нагрузка достигла предела, это решение стало неизбежным. Он, обладатель 11 титулов на турнирах «Большого шлема» и икона холодной уверенности, устал от давления, ожиданий и бесконечного внимания.
Он доминировал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, делая невозможное привычным. Борг стал идеальным сочетанием техники и характера, игроком, который превратил каждое очко в тактический шахматный ход.
Объявление об уходе потрясло поклонников и коллег. Многие надеялись, что он вернется, ведь его соперничество с американцем Джоном Макинроем только набирало обороты. Но 23 января стало точкой, разделившей эпохи: теннис лишился спортсмена, чье влияние чувствуется до сих пор, а сам Борг вошел в историю как один из тех редких чемпионов, которые ушли на пике.