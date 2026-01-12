Ричмонд
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая располагается на 85-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В следующем раунде Калинская сыграет с 17-й ракеткой мира из Канады Викторией Мбоко.

Также сегодня, 12 января, свой матч первого круга проведет еще одна россиянка Екатерина Александрова. 11-я ракетка мира Александрова сыграет против 37-го номера мирового рейтинга Жаклин Кристиан из Румынии.

Из россиянок в Аделаиде сыграют 8-я ракетка мира Мирра Андреева, Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в рейтинге WTA и 23-й номер мирового рейтинга Диана Шнайдер.

Турнир категории WTA 500 в Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).

