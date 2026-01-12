Болгерл упала в обморок в матче квалификации Australian Open

Инцидент произошел по ходу второго сета. Девочка, подающая мячи, находилась за задней линией корта, пошатнулась и упала на землю, затем у нее начались судороги. Эшарги помог ей подняться на ноги и вместе с судьей на вышке вывел болгерл за пределы корта, где пострадавшую осмотрели врачи.