Болгерл упала в обморок в матче квалификации Australian Open

Инцидент произошел во время встречи между французом Люкой Ван Ашем и Моэсом Эшарги из Туниса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В первом раунде квалификации Australian Open между французом Люкой ван Ашем и Моезом Эшарги из Туниса подающая мячи девочка потеряла сознание во время матча.

Инцидент произошел по ходу второго сета. Девочка, подающая мячи, находилась за задней линией корта, пошатнулась и упала на землю, затем у нее начались судороги. Эшарги помог ей подняться на ноги и вместе с судьей на вышке вывел болгерл за пределы корта, где пострадавшую осмотрели врачи.

Матч завершился победой ван Аша со счетом 6:4, 6:4.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром «Большого шлема», начнутся 18 января. Общий призовой фонд составит рекордные 111,5 миллиона долларов.