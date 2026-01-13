Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в ¼ финала Аделаиды

Борьбу за титул в Аделаиде также продолжает россиянка Диана Шнайдер, она одержала победу во втором круге над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес из Канады, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. В следующем раунде Шнайдер сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.