Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в ¼ финала Аделаиды

18-летняя Мирра Андреева одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Мирра Андреева встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой. Андреева одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

В интервью на корте Андреева поблагодарила публику за поддержку и сказала, что выступить в Аделаиде было ее решением.

В следующем круге Андреева сыграет против победительницы матча между представительницами Австралии Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

Борьбу за титул в Аделаиде также продолжает россиянка Диана Шнайдер, она одержала победу во втором круге над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес из Канады, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. В следующем раунде Шнайдер сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.

Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).


