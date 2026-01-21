Даниил Медведев: Даже не думал о смене спортивного гражданства

— Я сказал, что на 100% понимаю и уважаю их, потому что это то, что можно сделать, особенно в спорте. Возможно, для спортсменов это даже проще, чем для остальных людей. Я никогда не задумывался об этом, потому что верю, что место, где ты родился, имеет большое значение. Политика и остальные вещи — это другое дело. Повторюсь, многие игроки меняют гражданство, и среди них есть мои друзья. Это их выбор, — сказал Медведев на пресс‑конференции.