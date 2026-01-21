Даниил Медведев: Даже не думал о смене спортивного гражданства

— В прошлом году многие российские игроки сменили гражданство. Что вы об этом думаете? Понимаете, почему они пошли на такой шаг?
— Я сказал, что на 100% понимаю и уважаю их, потому что это то, что можно сделать, особенно в спорте. Возможно, для спортсменов это даже проще, чем для остальных людей. Я никогда не задумывался об этом, потому что верю, что место, где ты родился, имеет большое значение. Политика и остальные вещи — это другое дело. Повторюсь, многие игроки меняют гражданство, и среди них есть мои друзья. Это их выбор, — сказал Медведев на пресс‑конференции.
21 января Медведев в четырех партиях обыграл француза Кентена Алиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Россиянин в следующем раунде Australian Open сыграет против Фабиана Марожана из Венгрии.
Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен в течение 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров «Большого шлема», но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
В 2025 году сразу несколько российских теннисисток перешли под флаги других стран: Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова (все — Узбекистан).