Медведев занимает 4-е место по победам в матчах на ТБШ с 2016 года

Российский теннисист, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев занимает четвертое место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с 2016 года.
За последние 10 лет обошли по этому показателю россиянина Новак Джокович из Сербии, в его активе 191 победа на турнирах «Большого шлема» с 2016 года. На втором месте находится испанец Рафаэль Надаль (116), третьим идет немец Александр Зверев (113). Замыкает пятерку лидеров итальянец Янник Синнер, у него 88 побед.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Даниил Медведев сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном с 47-й строчки мирового рейтинга. Ранее в личных встречах россиянин дважды его обыгрывал в рамках US Open и турнира в Алмате.
Напомним, в 2022 году Даниил Медведев стал первой ракеткой мира после того, как в рамках турнира АТР-500 в Акапулько пробился в четвертьфинал и обошел сербского теннисиста Новака Джоковича в мировом рейтинге. На данный момент он занимает 12-ю строчку тура АТР.
Минувший сезон был для Даниила непростым, он завоевал только один титул в Алмате и в трех из четырех турниров «Большого шлема» не прошел дальше первого кргуа. В 2026-м он перед Australian Open успел выиграть пятисотник в Брисбене.