Медведев занимает 4-е место по победам в матчах на ТБШ с 2016 года

Лидером по этому статистическому показателю стал серб Новак Джокович.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский теннисист, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев занимает четвертое место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с 2016 года.

За последние 10 лет обошли по этому показателю россиянина Новак Джокович из Сербии, в его активе 191 победа на турнирах «Большого шлема» с 2016 года. На втором месте находится испанец Рафаэль Надаль (116), третьим идет немец Александр Зверев (113). Замыкает пятерку лидеров итальянец Янник Синнер, у него 88 побед.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Даниил Медведев сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном с 47-й строчки мирового рейтинга. Ранее в личных встречах россиянин дважды его обыгрывал в рамках US Open и турнира в Алмате.

Напомним, в 2022 году Даниил Медведев стал первой ракеткой мира после того, как в рамках турнира АТР-500 в Акапулько пробился в четвертьфинал и обошел сербского теннисиста Новака Джоковича в мировом рейтинге. На данный момент он занимает 12-ю строчку тура АТР.

Минувший сезон был для Даниила непростым, он завоевал только один титул в Алмате и в трех из четырех турниров «Большого шлема» не прошел дальше первого кргуа. В 2026-м он перед Australian Open успел выиграть пятисотник в Брисбене.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше