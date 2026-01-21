«Я ее не знаю». Шнайдер ответила украинке Олейниковой

Журналисты попросили россиянку Шнайдер прокомментировать слова украинки Олейниковой, которая раскритиковала теннисисток, заявившихся на турнир в Санкт-Петербурге, главным спонсором которого является компания «Газпром».
«Мы были в туре весь год, я редко видела родных. Моей единственной мотивацией сыграть в Санкт-Петербурге было навестить семью, показать отличный теннис для болельщиков. Если у меня есть такая возможность, я ею воспользуюсь», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
Также Шнайдер отметила, что не следила за высказываниями Олейниковой и не хочет подробно разбирать ее реплики.
21 января Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над австралийкой Талией Гибсон. Матч, который продолжался 2 часа 15 минут, завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:4. В следующем круге соревнований соперницей россиянки станет украинка Элина Свитолина.
Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).