Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Елена Рыбакина встречалась с представительницей Франции Варварой Грачевой, которая ранее представляла Россию. Она занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут.

Рыбакина в четвертый раз в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Чемпионка Уимблдона-2022 выиграла 15 из 16 последних матчей в туре. Единственное поражение Рыбакина потерпела от чешки Каролины Муховой на тунире категории WTA 500 в Брисбене.

В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет против 18-летней представительницы Чехии Терезы Валентовой, которая занимает 54-ю строчку в рейтинге WTA.

Ранее в третий круг турнира также вышла Юлия Путинцева из Казахстана. В третьем раунде она встретится с 112-й ракеткой мира из Турции Зейнеп Сонмез.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.