Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

Елена Рыбакина встречалась с представительницей Франции Варварой Грачевой, которая ранее представляла Россию. Она занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут.
Рыбакина в четвертый раз в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Чемпионка Уимблдона-2022 выиграла 15 из 16 последних матчей в туре. Единственное поражение Рыбакина потерпела от чешки Каролины Муховой на тунире категории WTA 500 в Брисбене.
В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет против 18-летней представительницы Чехии Терезы Валентовой, которая занимает 54-ю строчку в рейтинге WTA.
Ранее в третий круг турнира также вышла Юлия Путинцева из Казахстана. В третьем раунде она встретится с 112-й ракеткой мира из Турции Зейнеп Сонмез.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.