Она была иконой нулевых — и исчезла: где сейчас Анна Курникова

Ее называли надеждой Российского тенниса, а ее лицо в нулевых не сходило с обложек глянцевых журналов. Анна Курникова — теннисистка, которая стала иконой стиля и объектом обожания миллионов. И это все, несмотря на отсутствие побед в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Сегодня ее нет ни на корте, ни на красных дорожках. Она живет за высоким забором в Майами, воспитывает общих детей с легендарным певцом Энрике Иглесиасом и тщательно оберегает свою частную жизнь. Рассказываем в нашей статье, куда исчезла главная звезда российского тенниса нулевых и почему сознательно променяла мировую славу на тихую семейную жизнь.
Старт карьеры
Анна Сергеевна Курникова родилась 7 июня 1981 года в Москве. Ее спортивная судьба была предопределена семьей. Отец, Сергей Курников, был мастером греко-римской борьбы. Мать, Алла, занималась легкой атлетикой, а позже стала теннисным тренером. Именно мама привела пятилетнюю Аню в теннисную секцию знаменитой спортивной школы «Спартак» в Сокольниках. Тренер Лариса Дмитриевна Преображенская сразу разглядела в хрупкой девочке не только талант, но и недетскую силу воли, целеустремленность и жгучую жажду победы.
Прогресс был стремительным. В десять лет Анна уже считалась одним из самых перспективных юных дарований страны, а ее талант заметили за океаном. В 1990 году она вместе с матерью отправилась во Флориду, в знаменитую академию Ника Боллетьери — кузницу теннисных чемпионов, где когда-то тренировались Андре Агасси и Моника Селеш. Переезд в чужую страну, новый язык, жесткая конкуренция — все это лишь закалило характер юной спортсменки. Она много тренировалась и уже в 14 лет выиграла свой первый крупный юниорский титул — чемпионат Италии среди девушек. Профессиональный дебют во взрослом туре WTA состоялся в 1995 году на домашнем турнире в Москве. А в 1996 году пятнадцатилетняя Курникова уже представляла Россию на Олимпийских играх в Атланте, став самой молодой олимпийской участницей в истории отечественного тенниса.
Восхождение к славе
На корте Анна быстро заявила о себе мощной, агрессивной игрой, ее фирменный стиль был эффектным и зрелищным. В 1997 году она ворвалась в четвертьфинал Уимблдона, обыграв ряд сильных соперниц. Этот успех принес ей первую волну всемирного внимания. Но истинный пик ее карьеры пришелся на парные выступления.
В 1999 году она образовала дуэт со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Их тандем Курникова сама же в шутку окрестила «Spice Girls тенниса». Две молодые, яркие, талантливые спортсменки покорили мир не только своей слаженной игрой, но и дружбой, которая была видна на корте. Вместе они дважды выигрывали Australian Open (1999, 2002) и поднимались на высшую ступень рейтинга парных игроков. Однако в одиночном разряде высшим достижением Курниковой осталось 8-е место в мировом рейтинге в 2000 году. Титул на турнире WTA так и не покорился.
Анна Курникова стала первой спортсменкой, чья слава вышла далеко за пределы корта. Она снималась в рекламе Reebok, Pepsi, Colgate, участвовала в фотосессиях для журналов Maxim и Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Ее прическу и макияж копировали миллионы девушек по всему миру. Она заключала многомиллионные контракты с такими брендами, как Adidas, Omega, Berlei, становясь лицом их рекламных кампаний. Ее образ, такая яркая смесь невинности, спортивной выдержки и светского гламура — был идеальным продуктом для медиа конца девяностых. Она доказала, что успех в спорте можно измерить не только кубками, но и культурным влиянием. Именно Курникова во многом популяризировала женский теннис в России и вдохновила целое поколение будущих чемпионок.
Уход из спорта
Расцвет карьеры оказался недолгим. Постоянные перегрузки, жесткий график и бесконечное медийное давление дали о себе знать. Еще в 2001 году Анну начали мучить серьезные проблемы со спиной. Травма, которую она долго скрывала и пыталась лечить, оказалась слишком серьезной. В 2003 году, в возрасте всего 22 лет, Анна Курникова была вынуждена объявить о завершении профессиональной карьеры. Для многих поклонников это стало шоком. Казалось, самое интересное только начинается, но для самой Анны, уставшей от боли и навязчивого внимания, это решение, вероятно, стало неким освобождением.
Уход из спорта не означал полного исчезновения. Она еще появлялась на показательных матчах, участвовала в телешоу, давала редкие интервью. Но фокус внимания Анны сместился и теперь главной темой для нее стала личная жизнь. Сначала — недолгий и тайный брак с российским хоккеистом Сергеем Федоровым в 2001 году, о котором стало известно лишь спустя годы. А затем — роман, который перерос в главную историю любви ее жизни.
Испанская страсть и тайный брак
В 2001 году Анна принимала участие в съемках клипа на хит испанского певца Энрике Иглесиаса «Escape». Эта встреча стала для них судьбоносной, хотя поначалу знакомство было далеко не радужным. Но тем не менее между молодыми, знаменитыми и невероятно красивыми людьми вспыхнула настоящая искра страсти, их стали все чаще видеть вместе. Несколько лет они скрывали свои отношения, то сходились, то расходились, но в 2015 году пара снова появилась вместе на одной из вечеринок, крепко держась за руки. С тех пор их союз стал одним из самых прочных и загадочных в мире шоу-бизнеса.
Их отношения развивались вне привычных шаблонов. Они годами отрицали слухи о свадьбе, подчеркивая, что официальный штамп для них не имеет значения. Анна не раз говорила, что ценит доверие и преданность больше, чем бумажный документ. Они предпочитали тихие семейные вечера шумным вечеринкам, а отдых в уединении — пафосным курортам. Долгие годы пара жила, избегая излишнего внимания. Лишь в 2023 году брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший, случайно обмолвился, что Анна и Энрике все же тайно поженились после более чем 20 лет вместе. Сами супруги этот факт никогда публично не комментировали, оставляя за собой право на личную жизнь.
Мать четверых детей и хранительница семейного очага
Современная жизнь Анны Курниковой целиком посвящена семье. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки — сын Николас и дочь Люси. В январе 2020 года на свет появилась их третья дочь, Мэри. А в декабре 2025 года семья пополнилась четвертым ребенком, чье имя и пол родители решили оставить в тайне. Материнство стало для Анны осознанным и главным выбором. Все беременности она тщательно скрывала от прессы, избегая публичных мероприятий и внимания папарацци, для нее было принципиально важно сохранить эти моменты для себя и своей семьи.
Семья живет в роскошном особняке в элитном районе Майами, по соседству с другими знаменитостями. Но их дом — это настоящая крепость. Чтобы обеспечить себе и детям полную приватность, Курникова и Иглесиас выстроили вокруг своего поместья стену, высотой более пяти метров, а также выкупили соседние участки земли. Здесь, за высоким забором, течет их настоящая жизнь — без вспышек камер и посторонних глаз. Анна не постит каждый свой шаг в соцсетях, не дает интервью и не появляется на светских раутах. Лишь изредка, по особым случаям, она делится с поклонниками снимками — уютными, домашними, на которых видны счастливые дети, качели в саду и атмосфера абсолютного семейного покоя.
Благотворительность и редкие выходы в свет
Несмотря на затворнический образ жизни, Анна не сидит без дела. Она — соучредитель благотворительного фонда, занимающегося помощью детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Также она инвестирует в недвижимость в Майами и участвует в проектах, связанных со здоровым образом жизни.
Связь с теннисом тоже не прервана. Она периодически принимает участие в благотворительных и показательных матчах. Одно из самых памятных таких выступлений — воссоединение с Мартиной Хингис на Уимблдоне в 2010 году, которое вызвало бурю ностальгии у поклонников и показало, что ее знаменитый удар и стиль игры никуда не делись. Курникова выиграла тогда со счетом 6:1, 6:4.
Анна Курникова целенаправленно и осмысленно свернула с пути, навязанного ей миром большой славы. Сегодня она — любимая и любящая жена и мама, которая нашла свое семейное счастье. Она не просто ушла из спорта, она начала свою жизнь заново — ту, которую выбрала сама. И кажется, что для нее это и есть ее главная, настоящая победа. Победа над обстоятельствами и чужими ожиданиями.