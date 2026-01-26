Она была иконой нулевых — и исчезла: где сейчас Анна Курникова

В 2001 году Анна принимала участие в съемках клипа на хит испанского певца Энрике Иглесиаса «Escape». Эта встреча стала для них судьбоносной, хотя поначалу знакомство было далеко не радужным. Но тем не менее между молодыми, знаменитыми и невероятно красивыми людьми вспыхнула настоящая искра страсти, их стали все чаще видеть вместе. Несколько лет они скрывали свои отношения, то сходились, то расходились, но в 2015 году пара снова появилась вместе на одной из вечеринок, крепко держась за руки. С тех пор их союз стал одним из самых прочных и загадочных в мире шоу-бизнеса.