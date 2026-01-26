Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open

Первая ракетка мира АТР испанец Карлос Алькарас больше не может носить умный браслет, который измеряет показатели организма на Australian Open. Этот запрет поступил перед игрой четвертого круга против американца Томми Пола (7:6 (8:6), 6:4, 7:5): судья встречи Мария Чичак запретила первой ракетке мира использовать по ходу матча умный браслет.
Ранее аналогичный запрет был установлен и для первой ракетки женского тура Арины Соболенко, которая использовала браслет той же компании.
Отметим, что Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает своим спортсменам использовать умные браслеты, однако за проведение турниров «Большого шлема» отвечает именно федерация конкретной страны, поэтому ITF не может регулировать этот запрет.
«В настоящее время использование носимых устройств на турнирах Большого шлема запрещено. Организаторы Australian Open ведут переговоры о возможных изменениях в этой ситуации. Игроки могут отслеживать ключевые внешние параметры нагрузки, такие как пройденное расстояние, изменения направления движения, события с высоким ускорением и скорость/вращение бросков», — говорится в заявлении Федерации тенниса Австралии, ответ которой приводит The Times.