41-летняя Звонарева вышла в полуфинал Australian Open в паре

Вера Звонарева выступает в WTA-туре с 2000 года. На ее счету 12 титулов в одиночном разряде, а также два выхода в финал турниров «Большого шлема». Кроме того, Звонарева является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.