41-летняя Звонарева вышла в полуфинал Australian Open в паре

41-летняя российская теннисистка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара вышли в полуфинал парного Открытого чемпионата Австралии-2026. Они обыграли австралиек Кимберли Бирелл и Талию Гибсон. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.
В полуфинале Звонарева и Сибахара сыграют с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай. Лучшим результатом россиянки на Australian Open в парном разряде является титул 2012 года, завоеванный вместе со Светланой Кузнецовой.
Вера Звонарева выступает в WTA-туре с 2000 года. На ее счету 12 титулов в одиночном разряде, а также два выхода в финал турниров «Большого шлема». Кроме того, Звонарева является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
В 2010 году Звонарева на протяжении трех месяцев была второй ракеткой мира. Выше нее тогда располагалась только датчанка Каролин Возняцки.