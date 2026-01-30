Ричмонд
Кафельников назвал Алькараса фаворитом в финале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в комментарии поделился ожиданиями от финала Australian Open-2026, где Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Честь и хвала Джоковичу! Он молодец. Комментарии тут излишни. В финале для меня фаворит Алькарас. Несмотря на то, что у него тоже был тяжелый 5-сетовый матч со Зверевым, думаю, он фаворит, в первую очередь из-за молодости», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский высказался о выходе сербского теннисиста Новака Джоковича в финал Открытого чемпионата Австралии.

«Это совсем неожиданно. Не думал, что Новак выиграет. Первый раз увидел Синнера, который играл осторожнее, чем обычно. Он не давил темпом. В то же время скажу, что Новак сыграл чисто. Что касается финала, отдаю предпочтение Алькарасу, потому что он будет быстрее Джоковича. Сегодня был не тот Синнер, к которому все привыкли. Алькарас тоже сыграл тяжёлый матч против Зверева, но он победит Новака», — приводит слова Ольховского Metaratings.ru.

Финал между Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом состоится в Мельбурне 1 февраля.

