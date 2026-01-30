Кафельников назвал Алькараса фаворитом в финале Australian Open

«Это совсем неожиданно. Не думал, что Новак выиграет. Первый раз увидел Синнера, который играл осторожнее, чем обычно. Он не давил темпом. В то же время скажу, что Новак сыграл чисто. Что касается финала, отдаю предпочтение Алькарасу, потому что он будет быстрее Джоковича. Сегодня был не тот Синнер, к которому все привыкли. Алькарас тоже сыграл тяжёлый матч против Зверева, но он победит Новака», — приводит слова Ольховского Metaratings.ru.