Кафельников назвал Алькараса фаворитом в финале Australian Open

«Честь и хвала Джоковичу! Он молодец. Комментарии тут излишни. В финале для меня фаворит Алькарас. Несмотря на то, что у него тоже был тяжелый 5-сетовый матч со Зверевым, думаю, он фаворит, в первую очередь из-за молодости», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский высказался о выходе сербского теннисиста Новака Джоковича в финал Открытого чемпионата Австралии.
«Это совсем неожиданно. Не думал, что Новак выиграет. Первый раз увидел Синнера, который играл осторожнее, чем обычно. Он не давил темпом. В то же время скажу, что Новак сыграл чисто. Что касается финала, отдаю предпочтение Алькарасу, потому что он будет быстрее Джоковича. Сегодня был не тот Синнер, к которому все привыкли. Алькарас тоже сыграл тяжёлый матч против Зверева, но он победит Новака», — приводит слова Ольховского Metaratings.ru.
Финал между Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом состоится в Мельбурне 1 февраля.