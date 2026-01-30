Ричмонд
Новак Джокович вышел в финал Australian Open, переиграв Синнера

38-летний серб в пяти сетах был сильнее действующего чемпиона Australian Open Янника Синнера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Новак Джокович победил Янника Синнера в пяти сетах — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. У итальянца прервалась 19-матчевая победная серия на Открытом чемпионате Австралии.

В воскресенье, 1 февраля, Джокович поборется за рекордный 25-й титул на турнирах «Большого шлема». Соперником серба станет первая ракетка мира, 22-летний испанец Карлос Алькарас.

Джокович и Алькарас встретятся в финале турнира Большого шлема в третий раз. Они дважды сыграли друг с другом в решающих матчах Уимблдона (2023, 2024), оба раза сильнее оказывался испанец.

Новак Джокович одержал 104-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Австралийский турнир «Большого шлема» самый успешный для титулованного сербского теннисиста. Он вышел в финал Australian Open в 11-й раз. Все 10 предыдущих финалов завершились победой Новака Джоковича.

