Они ушли из спорта ради семьи: Курникова, Липницкая и другие

Но реальность оказалась другой. Постоянное давление, жесткие требования к телу и весу, жизнь в режиме бесконечной борьбы быстро истощили ресурс. Через несколько лет Юлия ушла из большого спорта. Формально причиной называли лечение и проблемы со здоровьем, но сама спортсменка говорила о другом: она больше не чувствовала в себе сил возвращаться в прежний режим. После клиники, где она лечила анорексию, Юля сложила коньки в шкаф — и больше к ним не вернулась. Липницкая выбрала не попытку снова догонять ожидания, а жизнь без постоянного напряжения.