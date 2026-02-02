Они ушли из спорта ради семьи: Курникова, Липницкая и другие

Большой спорт требует полной отдачи от спортсменов: каждый день расписан по минутам, жизнь подчинена графику тренировок и соревнований, а любые паузы считаются слабостью. В таком режиме трудно быть рядом с близким человеком, строить отношения и думать о совместном будущем. В этот момент некоторым становится ясно, что совместить все невозможно. Тогда на первый план выходят не рекорды, а семья — и это решение навсегда меняет их жизнь.
Анна Курникова — уход из тенниса ради семьи
Анна Курникова ушла из большого тенниса очень рано — в 21 год. Формальной причиной стала хроническая травма спины: грыжа межпозвоночного диска вызывала постоянные боли и онемение, мешала полноценно тренироваться и выступать. В сезоне 2003 года она провела всего десять матчей в одиночном разряде и выиграла лишь один. После этого Курникова просто перестала выходить на турниры WTA, не устраивая громкого прощания с поклонниками.
Почти в тот же период в ее жизни появился Энрике Иглесиас. Они вместе с 2001 года — уже больше 20 лет. Пара принципиально держит личную жизнь в тени, редко появляется на публике и не делает из отношений шоу. Анна и Энрике тайно поженились, пригласив на церемонию только близких.
Сегодня они живут в Майами и воспитывают четверых детей: двойняшек Николаса и Люси, рожденных в 2017 году, дочь Марию, появившуюся в 2020-м, и еще одного ребенка, родившегося в декабре 2025 года. Курникова полностью исчезла из мира профессионального спорта, ограничившись редкими выставочными матчами и эпизодической работой в медиа.
Ее уход часто объясняют травмой — и это правда. Но именно личная жизнь сделала этот выбор окончательным. Вместо бесконечной борьбы за возвращение в тур Анна выбрала быть женой и мамой. Большой спорт остался в прошлом, а новая жизнь выстроилась вокруг семьи — без турниров, рейтингов и постоянного напряжения.
Юлия Липницкая — уход из спорта в 19 лет
Юлию Липницкую весь мир запомнил как 15-летнюю девочку в красном платье, покорившую Олимпиаду в Сочи. После золота 2014 года она стала символом нового поколения фигурного катания. Казалось, впереди — годы побед, чемпионаты мира и еще не одна Олимпиада.
Но реальность оказалась другой. Постоянное давление, жесткие требования к телу и весу, жизнь в режиме бесконечной борьбы быстро истощили ресурс. Через несколько лет Юлия ушла из большого спорта. Формально причиной называли лечение и проблемы со здоровьем, но сама спортсменка говорила о другом: она больше не чувствовала в себе сил возвращаться в прежний режим. После клиники, где она лечила анорексию, Юля сложила коньки в шкаф — и больше к ним не вернулась. Липницкая выбрала не попытку снова догонять ожидания, а жизнь без постоянного напряжения.
Сегодня ее мир устроен иначе. У нее двое детей, второй брак, двое детей, тихая семейная жизнь и работа тренером. Она не стремится оставаться в новостной повестке и не играет в образ «звезды после славы». Для Юлии уход из спорта стал не поражением, а способом сохранить себя — и построить жизнь, где есть место не только рекордам, но и обычному человеческому счастью.
Елена Исинбаева — когда семья важнее рекордов
К началу 2010-х Исинбаева была не просто спортсменкой, а живой легендой: десятки мировых рекордов, золото Олимпиад, статус главной звезды в прыжках с шестом. Ее карьера строилась как непрерывное движение к следующей планке — выше, точнее, сложнее. Каждый сезон означал новый цикл подготовки, сборов, стартов и перелетов.
В 2014 году в жизни Елены появился Никита Петинов, бывший метатель копья из сборной России, она вышла за него замуж и в том же году стала мамой — в Монако родилась дочь Ева. Позже, в 2018-м, появился сын Добрыня. И именно здесь спорт впервые перестал быть единственным приоритетом.
Официально Исинбаева завершила карьеру в 2016 году. Она не пошла в новый олимпийский цикл, понимая, что возвращение означает прежний режим — месяцы вдали от дома и жизнь на чемоданах. Вместо этого она выбрала другой сценарий: остаться рядом с детьми и не превращать материнство в редкие встречи между стартами.
После завершения карьеры Исинбаева занялась общественной работой, вошла в МОК, развивала собственный фонд, а позже вместе с семьей переехала в Испанию. С 2021 года они живут на Тенерифе, где спортсменка ведет закрытый образ жизни, она сосредоточена на семье и детях — в том числе на спортивных увлечениях дочери.