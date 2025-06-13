От триумфа до тишины: как Юлия Липницкая пережила славу, болезни и нашла себя заново

Спортсменка не очень любит рассказывать и о своей личной жизни. Известно, что у Юлии есть дочь Каталина от фигуриста Владислава Тарасенко, но был ли зарегистрирован их брак — неизвестно, так же, как и причины по которой пара рассталась. В 2024 году стало известно о браке Юлии с хореографом-постановщиком Дмитрием Михайловым, а также, что у семьи родился сын. В апреле спортсмены поделились совместными фотографиями в соцсетях, которые Дмитрий подписал коротко, но емко: «С каждым днем я люблю тебя сильнее».