Евгений Плющенко после спорта: где он живёт и как зарабатывает миллионы на льду

Евгений Плющенко, имя которого гремело на всех ледовых аренах мира, давно повесил коньки на гвоздь, по крайней мере, в контексте большого спорта. Но он не ушел из мира фигурного катания. Легендарный спортсмен не только остался в центре внимания, но и построил настоящую бизнес-империю, превратив свое имя в бренд. Давайте заглянем за кулисы жизни «короля льда» и узнаем, где он обустроил семейное гнездо и как зарабатывает себе на жизнь.
Резиденция на Рублевке: семейный дом с катком и бассейном
После завершения спортивной карьеры Евгений Плющенко вместе со своей супругой, известным продюсером Яной Рудковской, обосновался в элитном уголке Подмосковья. Их дом на Рублево-Успенском шоссе — это не просто жилище, а настоящая крепость для большой и активной семьи.
Представить себе Плющенко без льда невозможно. Поэтому неудивительно, что во дворе их особняка раскинулась собственная хоккейная площадка, где Евгений может передавать азы мастерства сыновьям, а зимой с удовольствием рассекать лед. Кроме того, для поддержания формы и отдыха в доме предусмотрены бассейн и тренажерный зал.
Яна Рудковская, известная своим безупречным вкусом и любовью к роскоши, приложила руку к созданию интерьера, который часто мелькает в их социальных сетях. Этот дом стал не только местом для жизни, но и своеобразным символом их успеха, часто становясь фоном для семейных фотосессий и репортажей.
Квартира в Санкт-Петербурге: жилье на Крестовском острове
Несмотря на то, что основной базой семьи Плющенко-Рудковской стала подмосковная резиденция, их связь с городом на Неве, где Евгений начинал свой путь к олимпийским вершинам, не прерывается. У супругов есть просторная квартира в Санкт-Петербурге, расположенная в престижном районе — на Крестовском острове.
Это жилье оформлено в стиле минимализма, в контрасте с их загородным домом. Питерская квартира используется во время деловых поездок или для визитов в родной город фигуриста, позволяя ему оставаться на связи со своими корнями и друзьями юности.
Академия «Ангелы Плющенко»: тренерская деятельность и доходы
Одним из главных детищ и ключевых источников дохода Евгения Плющенко стала его академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Это не просто школа, а настоящий конвейер по подготовке будущих чемпионов, где именитый спортсмен выступает в роли главного тренера и идейного вдохновителя.
Амбиции у академии огромные, что подтверждается не только громкими именами учеников, но и финансовыми показателями. По некоторым данным, в 2022 году выручка этого предприятия достигла впечатляющих 50 миллионов рублей, а чистая прибыль составила порядка 11 миллионов. Цифры говорят сами за себя: тренерская деятельность приносит Плющенко не только моральное удовлетворение от воспитания нового поколения фигуристов, но и весьма ощутимый доход.
Работа академии часто становится предметом обсуждения в спортивных кругах и среди болельщиков, ведь каждый переход талантливого юниора или уже состоявшегося спортсмена под крыло Плющенко вызывает живой интерес и споры о методах его подготовки.
Ледовые шоу: масштабные проекты и прибыль
Параллельно с тренерской работой Евгений Плющенко и Яна Рудковская активно развивают направление ледовых шоу. Их постановки славятся своим размахом, красочными костюмами, участием звезд мирового фигурного катания и, конечно, самого Плющенко на первых позициях. Эти проекты — настоящее семейное дело, где Яна выступает как продюсер, а Евгений — как главная звезда и художественный руководитель.
Финансовая отдача от таких шоу колоссальна. Сообщалось, что только от продажи билетов на московские представления одного из своих хитов они могут заработать 162 миллиона рублей. Каждое новое шоу становится событием, привлекая тысячи зрителей и подтверждая, что магия имени Плющенко все еще способна собирать полные залы, а его предпринимательский талант позволяет превращать лед в золото.
Дополнительные источники дохода: бизнес и публичные выступления
Помимо академии и ледовых феерий, финансовое благополучие Евгения Плющенко поддерживается и другими источниками. Как медийная личность с мировым именем, он продолжает быть востребованным для участия в различных коммерческих мероприятиях, рекламных кампаниях и публичных выступлениях. Его имя — это бренд, который охотно используют различные компании.
Но и это еще не все источники его заработка. Говорят, Евгений также получает доход от сдачи недвижимости в аренду и занимается торговлей. Имея несколько разных «копилок», он чувствует себя спокойнее и может смело вкладывать деньги в свои главные дела — развитие академии и создание новых ледовых шоу.
Евгений Плющенко сумел мастерски преобразовать свой спортивный успех в процветающий бизнес. Он не просто остался на плаву после завершения карьеры, но и создал собственную империю, где лед по-прежнему играет ключевую роль, но уже в новом, коммерческом качестве. Его пример показывает, как талант, умноженный на трудолюбие и предпринимательскую хватку, может приносить плоды даже после того, как смолкли овации на олимпийских аренах.
Автор Катерина Уварова