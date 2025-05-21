Евгений Плющенко после спорта: где он живёт и как зарабатывает миллионы на льду

Евгений Плющенко, имя которого гремело на всех ледовых аренах мира, давно повесил коньки на гвоздь, по крайней мере, в контексте большого спорта. Но он не ушел из мира фигурного катания. Легендарный спортсмен не только остался в центре внимания, но и построил настоящую бизнес-империю, превратив свое имя в бренд. Давайте заглянем за кулисы жизни «короля льда» и узнаем, где он обустроил семейное гнездо и как зарабатывает себе на жизнь.