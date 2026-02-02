Алькарас назвал матч Надаля, который вспоминал перед финалом AO

«Этот момент действительно особенный, а присутствие Рафы на трибунах сделало его еще более особенным. Поднять трофей впервые в Австралии перед Рафой было, честно говоря, невероятно.



После полуфинала я вспомнил его полуфинал 2009 года, когда он играл против Фернандо Вердаско. Он сделал камбэк, провел великолепный финал против Федерера и победил.



Я немного думал об этом. Не о том, как я себя чувствую физически, а просто о том, чтобы преодолеть трудности, и о том, что он присутствовал здесь… это дало мне хороший настрой», — приводит слова Алькараса телеканал Nine.