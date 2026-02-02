Алькарас назвал матч Надаля, который вспоминал перед финалом AO

Напомним, первая ракетка мира Карлос Алькарас впервые в карьере стал победителем Australian Open, обыграв в решающем матче серба Новака Джоковича. Алькарас проиграл первый сет со счетом 2:6. После этого он выиграл три сета подряд — 6:2, 6:3, 7:5.
На арене за матчем между Джоковичем и Алькарасом наблюдал 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. В преддверии финала Надаль заявил, что будет поддерживать Карлоса Алькараса.
«Этот момент действительно особенный, а присутствие Рафы на трибунах сделало его еще более особенным. Поднять трофей впервые в Австралии перед Рафой было, честно говоря, невероятно.
После полуфинала я вспомнил его полуфинал 2009 года, когда он играл против Фернандо Вердаско. Он сделал камбэк, провел великолепный финал против Федерера и победил.
Я немного думал об этом. Не о том, как я себя чувствую физически, а просто о том, чтобы преодолеть трудности, и о том, что он присутствовал здесь… это дало мне хороший настрой», — приводит слова Алькараса телеканал Nine.
В полуфинале Алькарас обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии в пяти партиях. Алькарас вел по сетам 2:0, но в третьем сете начал испытывать недомогание. Испанец проиграл следующие две партии и вырвал победу в решающем сете — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.