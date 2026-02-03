Ричмонд
Теннисист попал мячом себе в глаз и снялся с матча: видео

Французский теннисист Джованни Мптеши Перрикар получил травму в матче первого круга турнира категории АТР 250 в Монпелье.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

57-я ракетка мира Мптеши Перрикар встречался с соотечественником Артюром Жа, который занимает 168-е место в рейтинге АТР. По ходу первого сета при счете 5:3 в пользу Жа Мптеши Перрикар неудачно принял мячу сетки, который отскочил ему в глаз. 22-летний француз не смог закончить матч и был вынужден сняться с турнира из-за травмы.

В следующем круге 21-летний Жа сыграет против Томаша Махача из Чехии, который занимает 28-е место в мировом рейтинге.

На прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии Артюр Жа пробился через квалификацию и дошел до второго круга турнира, где уступил 40-летнему швейцарцу Стэну Вавринке. Матч продолжался 4 часа и 32 минуты и стал одним из самых продолжительных на Australian Open-2026.

Джованни Мптеши Перрикар в Мельбурне вылетел в первом круге, уступив представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.

Турнир категории АТР 250 в Монпелье завершится 8 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $612,6 тысяч. Действующим победителем турнира является представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.