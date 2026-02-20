41-летняя Звонарева вышла в финал турнира в Дубае в паре

В начале сезона Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой дошла до финала турнира категории WTA 125 в Канберре, где уступила россиянке Марии Козыревой и Ирине Шиманович из Беларуси. Также вместе с представительницей Японии она дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Российско-японский дуэт уступил в матче за выход в финал бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай.