41-летняя Звонарева вышла в финал турнира в Дубае в паре

41-летняя Звонарева и 37-летняя Зигемунд встречались с представительницами Румынии Жаклин Кристиан и Еленой-Габриэлой Русе. Российско-немецкий дуэт одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:8). Спортсменки провели на корте 1 час и 58 минут.
В финале Вера Звонарева и Лаура Зигемунд сыграют против представительницы Канады Габриэлы Дабровски и бразильянки Луизы Стефани.
В начале сезона Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой дошла до финала турнира категории WTA 125 в Канберре, где уступила россиянке Марии Козыревой и Ирине Шиманович из Беларуси. Также вместе с представительницей Японии она дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Российско-японский дуэт уступил в матче за выход в финал бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай.
Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 21 февраля. Его общий призовой фонд составляет $4,08 млн.
Вера Звонарева выступает в WTA-туре с 2000 года. На ее счету 12 титулов в одиночном разряде, а также два выхода в финал турниров «Большого шлема». Кроме того, Звонарева является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
В 2010 году Звонарева на протяжении трех месяцев была второй ракеткой мира. Выше нее тогда располагалась только датчанка Каролин Возняцки.