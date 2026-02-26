Ричмонд
Медведев за час разгромил американца на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира категории АТР 500 в Дубае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

11-я ракетка мира Медведев встречался с представителем США Дженсоном Бруксби, который располагается на 49-й строчке в рейтинге АТР. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 56 минут.

Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира в Дубае. Его соперник определится в матче между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и представителем Чехии Иржи Легечкой.

Первая ракетка России Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира в Дубае. В 2023 году спортсмен завоевал здесь трофей, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева.

18-я ракетка мира Рублев сегодня, 26 февраля, в четвертьфинале соревнований в ОАЭ сыграет против представителя Франции Артура Ридеркнеша.


Турнир категории АТР 500 в Дубае завершится в субботу, 28 февраля. Его общий призово фонд соствляет чуть более $3,3 млн. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас из Греции, обыгравший в прошлогоднем финале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3). Циципас уже покинул турнир, вылетев в первом круге от француза Уго Умбера.

