«В команде тигра пополнение». Арина Соболенко завела собаку

Соболенко разместила несколько фотографий нового члена семьи, которого назвали Эш, в соцсетях. Теннисистка завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — подписала фотографии с питомцем Соболенко.
Напомним, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии Арина Соболенко в четвертый раз подряд дошла до финала соревнований. В этом году Соболенко в решающем матче проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. В прошлом сезоне Соболенко потерпела поражение в финале от американки Мэдисон Киз. В 2023 и 2024 годах Арина Соболенко стала победительницей Australian Open.
Также на счету представительницы Беларуси две победы на Открытом чемпионате США (2024, 2025). Всего за карьеру спортсменка завоевала 22 титула на уровне WTA.
На данный момент Арина Соболенко готовится выступить на турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала турнира, где проиграла россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).
Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта и завершится 15 марта. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн.