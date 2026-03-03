Москва
«В команде тигра пополнение». Арина Соболенко завела собаку

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси стала хозяйкой четвероногого друга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
6фотографий

Соболенко разместила несколько фотографий нового члена семьи, которого назвали Эш, в соцсетях. Теннисистка завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — подписала фотографии с питомцем Соболенко.

Напомним, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии Арина Соболенко в четвертый раз подряд дошла до финала соревнований. В этом году Соболенко в решающем матче проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. В прошлом сезоне Соболенко потерпела поражение в финале от американки Мэдисон Киз. В 2023 и 2024 годах Арина Соболенко стала победительницей Australian Open.

Также на счету представительницы Беларуси две победы на Открытом чемпионате США (2024, 2025). Всего за карьеру спортсменка завоевала 22 титула на уровне WTA.

На данный момент Арина Соболенко готовится выступить на турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала турнира, где проиграла россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта и завершится 15 марта. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн.


Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше