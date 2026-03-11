Когда успех мешает личной жизни: 3 истории известных спортсменок

В начале 2000-х Анна Курникова была одной из самых узнаваемых спортсменок в мире. О ней писали не только спортивные медиа, но и глянцевые журналы: рекламные контракты, съемки, светские выходы и статус одной из самых красивых теннисисток планеты быстро сделали ее известной. На корте она оставалась успешной, но за его пределами интерес к ее внешности и личной жизни часто оказывался даже сильнее, чем профессиональная тема.