Когда успех мешает личной жизни: 3 истории известных спортсменок

Жизнь известных спортсменок редко бывает спокойной. Турниры, перелеты и постоянное внимание прессы постепенно делают их личную жизнь достоянием общественности. Любой роман быстро становится темой для обсуждений, а партнеру приходится привыкать к жизни рядом со звездой. Поэтому в биографиях многих чемпионок можно найти отношения, которые закончились именно в период их стремительного роста популярности.
Анна Курникова — популярность, которая разрушила личную жизнь
В начале 2000-х Анна Курникова была одной из самых узнаваемых спортсменок в мире. О ней писали не только спортивные медиа, но и глянцевые журналы: рекламные контракты, съемки, светские выходы и статус одной из самых красивых теннисисток планеты быстро сделали ее известной. На корте она оставалась успешной, но за его пределами интерес к ее внешности и личной жизни часто оказывался даже сильнее, чем профессиональная тема.
На этом фоне любые отношения Курниковой моментально становились новостью. Пресса следила за ее романами почти в режиме реалити-шоу, и такая медийная нагрузка вряд ли помогала сохранить личное пространство. На фоне этого несколько романов быстро закончились, а сама Анна со временем стала куда осторожнее в том, что касается публичности.
Со временем ее личная жизнь наладилась. Уже больше 20 лет Анна Курникова вместе с певцом Энрике Иглесиасом, у них четверо детей. Пара редко дает интервью о семье и почти не показывает детей в медиа, они предпочитают не разговаривать на личные темы.
Серена Уильямс — отношения не выдержали славы
На протяжении многих лет Серена Уильямс была одной из главных звезд мирового спорта. Ее победы на турнирах Большого шлема, взрывной характер и влияние на теннис сделали ее фигурой, за которой следили далеко за пределами спортивных медиа. Любое появление Серены на публике мгновенно становилось новостью.
В разные годы теннисистку пресса обсуждала ее отношения с рэпером Common и болгарским теннисистом Григором Димитровым. Таблоиды активно обсуждали каждый выход, а папарацци следили за парой на турнирах и светских мероприятиях. Когда отношения заканчивались, пресса подробно разбирала причины расставаний, что только усиливало давление вокруг личной жизни спортсменки.
Ситуация изменилась в 2017 году, когда Серена вышла замуж за предпринимателя и сооснователя Reddit Алексиса Оганяна. В том же году у пары родилась первая дочь — Алексис Олимпия Оганян-младшая, а в 2023 году появилась вторая дочь, Адира Ривер Оганян. Сейчас Серена часто делится семейными моментами в соцсетях, а Оганян регулярно поддерживает ее на турнирах и публичных мероприятиях.
Симона Байлз — популярность повлияла на отношения
После Олимпиады 2016 года в Рио Симона Байлз превратилась в одну из самых узнаваемых спортсменок планеты. Четыре золотые медали, десятки интервью и участие в крупных рекламных кампаниях сделали ее настоящей звездой американского спорта. Ее имя регулярно появлялось в новостях, а любая деталь личной жизни быстро становилась темой для обсуждения.
На фоне такой известности отношения спортсменки тоже оказались под прицелом публики. Ее роман с гимнастом Стейси Эрвином-младшим долго обсуждали в спортивных медиа и соцсетях. Однако спустя несколько лет пара рассталась, и сама Байлз позже признавалась, что период резкой популярности сильно изменил ее жизнь.
Новая отношения начались уже позже. В 2023 году Байлз вышла замуж за игрока NFL Джонатана Оуэнса. Сначала пара расписалась в здании суда в США, а через несколько недель устроила большую церемонию в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике. На свадьбе было 140 гостей, а сама Симона за вечер сменила четыре платья.