Рублев и Хачанов вылетели из парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в полуфинал хардового турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четвертьфинале Рублев и Хачанов проиграли Артуру Риндеркнешу из Франции и Валентину Вашеро из Монако (3:6, 4:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Хачанов и Рублев выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперников шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Ранее Рублев и Хачанов вылетели в одиночном разряде во втором круге. Рублев проиграл канадцу Габриэлю Диалло (7:6, 6:7, 3:6), а Хачанов уступил бразильцу Жоау Фонсеке (6:4, 6:7, 4:6).

В полуфинале Риндеркнеш и Вашеро встретятся с Юки Бхамбри из Индии и Андре Йоранссоном из Швеции.

Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующими чемпионами в парном разряде являются Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павич из Хорватии.

