Рублев и Хачанов вылетели из парного турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале Рублев и Хачанов проиграли Артуру Риндеркнешу из Франции и Валентину Вашеро из Монако (3:6, 4:6).
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Хачанов и Рублев выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. На счету их соперников шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Ранее Рублев и Хачанов вылетели в одиночном разряде во втором круге. Рублев проиграл канадцу Габриэлю Диалло (7:6, 6:7, 3:6), а Хачанов уступил бразильцу Жоау Фонсеке (6:4, 6:7, 4:6).
В полуфинале Риндеркнеш и Вашеро встретятся с Юки Бхамбри из Индии и Андре Йоранссоном из Швеции.
Хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующими чемпионами в парном разряде являются Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павич из Хорватии.