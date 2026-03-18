Кафельников — об игре Мирры Андреевой: Без слез не могу смотреть

На минувшей неделе 18-летняя россиянка не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), уступив в третьем круге чешке Катерине Синяковой (6:4, 7:6, 6:3). Из-за этого Андреева потеряла 935 рейтинговых очков и опустилась на 10-е место в мировом рейтинге.
«Мирра проигрывает в основном сама. Нужно просто проанализировать, почему это происходит. Все, и я в том числе, ни в коем случае не сомневались, что ее арсенал намного выше, чем у ее соперницы. Но включились какие-то потусторонние силы, которые ей реально не дают сейчас должным образом выкладываться и использовать весь ее арсенал. Другое дело, что нужно всегда развивать все свои сильные стороны. Я не тренер, не знаю, как идет тренировочный процесс, но я глубоко убежден, что количество всегда переходит в качество», — сказал Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First& Red.
«Такие ошибки, которые она иногда допускает в матче… У меня просто в голове не укладывается, что игрок такого уровня допускает подобные оплошности. У меня единственная претензия к этому. Ну нельзя, нельзя такое допускать. Начиная с подачи и заканчивая ударом справа. Без слез я, честно говоря, на это не могу смотреть», — добавил Кафельников.
Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. В Сиднее в 2000 году Кафельников стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, обыграв немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.