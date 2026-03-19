Циципас поделился своим определением настоящего страдания

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Стефанос Циципас проиграл в первом круге. Он уступил канадцу Денису Шаповалову со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Далее грек выступит на «Мастерсе» в Майами (США). В прошлом году на этом турнире он дошёл до второго круга, где уступил американцу Себастьяну Корде со счетом 6:7 (4:7), 3:6.