Циципас поделился своим определением настоящего страдания

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 51-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что такое настоящее страдание для него.
«Вы никогда не страдали по-настоящему, если у вас не развязывался шнурок на матчболе», — рассказал грек в соцсети Х.
Ранее он опубликовал пост о конфетах с арахисовой пастой.
«Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой от Justin’s, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей», — написал Циципас в социальных сетях.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Стефанос Циципас проиграл в первом круге. Он уступил канадцу Денису Шаповалову со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Далее грек выступит на «Мастерсе» в Майами (США). В прошлом году на этом турнире он дошёл до второго круга, где уступил американцу Себастьяну Корде со счетом 6:7 (4:7), 3:6.
Сейчас Циципас на 51-м месте в мировом рейтинге, но его лучшее место в туре — третье. В предыдущем сезоне грек завоевал только один титул — в Дубае.