Хачанов сенсационно проиграл 151-й ракетке мира в Майами

15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Испании Мартином Ландалусе-Лакамброй, который располагается на 151-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой 20-летнего испанца в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 1 час и 35 минут. Для Ландалусе-Лакамбры эта победа над теннисистом из топ-20 стала самой крупной в карьере.