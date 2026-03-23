Хачанов сенсационно проиграл 151-й ракетке мира в Майами

15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Испании Мартином Ландалусе-Лакамброй, который располагается на 151-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой 20-летнего испанца в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 1 час и 35 минут. Для Ландалусе-Лакамбры эта победа над теннисистом из топ-20 стала самой крупной в карьере.
В следующем круге Мартин Ландалусе-Лакамбра сыграет против американца Себастьяна Корды, который одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Также сегодня, 23 марта, свой матч третьего круга проведет первая ракетка России Даниил Медведев. Он встретится с 19-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины. Ранее спортсмены ни разу не играли между собой.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).