Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов сенсационно проиграл 151-й ракетке мира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Испании Мартином Ландалусе-Лакамброй, который располагается на 151-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой 20-летнего испанца в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 1 час и 35 минут. Для Ландалусе-Лакамбры эта победа над теннисистом из топ-20 стала самой крупной в карьере.

В следующем круге Мартин Ландалусе-Лакамбра сыграет против американца Себастьяна Корды, который одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Также сегодня, 23 марта, свой матч третьего круга проведет первая ракетка России Даниил Медведев. Он встретится с 19-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины. Ранее спортсмены ни разу не играли между собой.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).


Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше