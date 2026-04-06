Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев и Хачанов улучшили свои позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба турнира в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в мировом рейтинге. На прошлой неделе Хачанов не принимал участия в турнирах. На «Мастерсе» в Майами 29-летний спортсмен выбыл в третьем круге, сенсационно уступив 20-летнему испанцу Мартину Ландалусе, который на момент участия в турнире занимал 151-е место в рейтинге АТР.

Другой россиянин Андрей Рублев также поднялся на одну строчку. Он занимает 15-е место вслед за Хачановым. Рублев на «Мастерсе» в Майами потерпел поражение во втором круге от представителя Чили Алехандро Табило.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-ю позицию в обновленном рейтинге АТР.

Лидером остается представитель Испании Карлос Алькарас. На втором месте располагается Янник Синнер из Италии. Третье место занимает немец Александр Зверев.

На этой неделе многие теннисисты из топ-20 выступят на «Мастерсе» в Монте-Карло, в том числе Медведев, Хачанов и Рублев. Соревнования начались 5 апреля и завершатся 12 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €6,3 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.


Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше