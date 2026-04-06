Рублев и Хачанов улучшили свои позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в мировом рейтинге. На прошлой неделе Хачанов не принимал участия в турнирах. На «Мастерсе» в Майами 29-летний спортсмен выбыл в третьем круге, сенсационно уступив 20-летнему испанцу Мартину Ландалусе, который на момент участия в турнире занимал 151-е место в рейтинге АТР.
Другой россиянин Андрей Рублев также поднялся на одну строчку. Он занимает 15-е место вслед за Хачановым. Рублев на «Мастерсе» в Майами потерпел поражение во втором круге от представителя Чили Алехандро Табило.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-ю позицию в обновленном рейтинге АТР.
Лидером остается представитель Испании Карлос Алькарас. На втором месте располагается Янник Синнер из Италии. Третье место занимает немец Александр Зверев.
На этой неделе многие теннисисты из топ-20 выступят на «Мастерсе» в Монте-Карло, в том числе Медведев, Хачанов и Рублев. Соревнования начались 5 апреля и завершатся 12 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €6,3 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.