Соболенко пропустит турнир категории WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси не сыграет на турнире в Штутгарте, где победительница получает автомобиль Porsche.

Источник: Reuters

Соревнования в Штутгарте пройдут с 13 по 19 апреля. Их общий призовой фонд составляет $1,2 млн.

«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года.

Всегда с радостью приезжаю на турнир. Атмосфера, фанаты, поддержка, которую я здесь получаю — все это очень много для меня значит. И конечно же, надеюсь, что у меня еще будет шанс побороться за Porsche.

К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы не старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира.

Мне действительно жаль пропускать этот замечательный турнир. Хочу пожелать всем отличной игровой недели в Штутгарте. Надеюсь, что увижусь со всеми вами как можно быстрее», — написала Соболенко в соцсетях.

Арина Соболенко четыре раза выходила в финал соревнований, но ни разу не смогла завоевать титул и выиграть автомобиль. После проигранного решающего матча в 2025 году она рассказала, что ей пришлось самой купить себе Porsche.

Действующей победительницей турнира является Алена Остапенко из Латвии.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше