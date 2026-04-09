Соболенко пропустит турнир категории WTA 500 в Штутгарте

Соревнования в Штутгарте пройдут с 13 по 19 апреля. Их общий призовой фонд составляет $1,2 млн.
«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года.
Всегда с радостью приезжаю на турнир. Атмосфера, фанаты, поддержка, которую я здесь получаю — все это очень много для меня значит. И конечно же, надеюсь, что у меня еще будет шанс побороться за Porsche.
К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы не старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира.
Мне действительно жаль пропускать этот замечательный турнир. Хочу пожелать всем отличной игровой недели в Штутгарте. Надеюсь, что увижусь со всеми вами как можно быстрее», — написала Соболенко в соцсетях.
Арина Соболенко четыре раза выходила в финал соревнований, но ни разу не смогла завоевать титул и выиграть автомобиль. После проигранного решающего матча в 2025 году она рассказала, что ей пришлось самой купить себе Porsche.
Действующей победительницей турнира является Алена Остапенко из Латвии.