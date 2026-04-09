Соболенко пропустит турнир категории WTA 500 в Штутгарте

«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года.



Всегда с радостью приезжаю на турнир. Атмосфера, фанаты, поддержка, которую я здесь получаю — все это очень много для меня значит. И конечно же, надеюсь, что у меня еще будет шанс побороться за Porsche.



К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы не старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира.



Мне действительно жаль пропускать этот замечательный турнир. Хочу пожелать всем отличной игровой недели в Штутгарте. Надеюсь, что увижусь со всеми вами как можно быстрее», — написала Соболенко в соцсетях.