Мария Шарапова и другие: чемпионки, которые не стали терпеть хейт

Спортивные победы не всегда приносят любовь публики. Иногда они становятся поводом для оскорблений, насмешек и унизительных комментариев. Но эти три спортсменки не стали молчать.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

В мире большого спорта публичность неизбежна. За успехами следят миллионы, и среди них всегда найдутся те, кто готов обсуждать не результат, а внешность, возраст или личную жизнь. Некоторые спортсменки предпочитают игнорировать нападки, другие — отвечать жестко и открыто. Вот три истории о тех, кто не побоялся дать отпор хейтерам.

Серена Уильямс: десятилетиями была мишенью хейтеров

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Соцсети

Американская теннисистка Серена Уильямс на протяжении всей карьеры сталкивалась с критикой из-за своего телосложения. Ее называли слишком мускулистой, сравнивали с мужчинами, а комментаторы и таблоиды годами обсуждали ее руки, ноги и спину. Особенно бурные дискуссии разворачивались после ее побед на турнирах Большого шлема.

Серена не молчала. В многочисленных интервью она открыто говорила о том, что не собирается соответствовать чужим стандартам. Она подчеркивала, что ее тело — это инструмент, который помог ей выиграть 23 титула Большого шлема, и она гордится им.

Со временем ее позиция стала символом женской силы в спорте. Бренды начали строить рекламные кампании вокруг ее образа, а молодые спортсменки называли Уильямс своим вдохновением. Серена доказала: можно не только игнорировать хейт, но и превратить критику в свою изюминку.

Симона Байлз: право на паузу важнее золота

Симона Байлз
Симона БайлзИсточник: Соцсети

Американская гимнастка Симона Байлз, обладательница 7 олимпийских медалей и 25 наград чемпионатов мира, долгое время оставалась мишенью для нападок. Комментаторы и СМИ не раз писали, что ее тело не соответствует традиционному образу миниатюрной гимнастки. В соцсетях появлялись сравнения с другими спортсменками, ироничные реплики про ее мышцы.

На Олимпиаде в Токио в 2021 году Байлз сделала то, что шокировало многих: она взяла паузу из-за проблем с ментальным здоровьем, пропустив пять финалов. Позже она объяснила, что психологическое давление стало слишком высоким, у нее началась потеря ориентации в воздухе, и она просто не могла выступать.

В ответ на волну критики и непонимания Байлз заявила, что устала быть идеальной для всех. Она подчеркнула, что даже величайшие спортсмены имеют право на слабость, а здоровье — важнее любых медалей. Ее откровенность изменила отношение к ментальному здоровью в спорте, и многие коллеги поддержали ее смелое решение.

Мария Шарапова: никаких оправданий перед толпой

Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Соцсети

Российская теннисистка Мария Шарапова на пике карьеры была одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Но даже ее успехи не спасали от нападок. После допингового скандала в 2016 году ее обвиняли в обмане, осуждали, требовали пожизненной дисквалификации.

Шарапова выбрала стратегию предельной открытости. Она сама объявила о положительной допинг-пробе на пресс-конференции. В интервью она не раз подчеркивала, что не намерена оправдываться перед теми, кто уже вынес свой приговор. Она отвечала коротко и жестко: ее волнует только то, что думают близкие люди, а мнение толпы для нее не имеет значения.

Вернувшись после дисквалификации, Шарапова продолжила выступать и побеждать. Ее поведение вызвало споры: одни считали его дерзким, другие — достойным. Но сама теннисистка оставалась верна себе: она не просила прощения и не оправдывалась.

Эти три спортсменки по-разному отвечали хейтерам. Но всех их объединило одно: они не позволили ненавистникам сломать себя. Потому что настоящая победа — в умении оставаться собой, несмотря на то, что думают другие.

