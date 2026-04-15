12 российских теннисистов сыграют на «Ролан Гаррос» в этом году

В список вошли 12 теннисистов из России.
В мужской сетке соревнований сыграют: 10-я ракетка мира Даниил Медведев, 14-й-номер мирового рейтинга Карен Хачанов и Андрей Рублев, который располагается на 15-й позиции.
В женской сетке заявлены девять россиянок: 9-я ракетка мира Мирра Андреева, 13-й номер рейтинга Екатерина Александрова, 19-я ракетка мира Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, 23-я ракетка мира Анна Калинская, Вероника Кудерметова (62), Оксана Селехметьева (75), Анастасия Захарова (76) и Анна Блинкова (91).
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня.
Действующим победителем у мужчин является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале, который длился 5 часов 29 минут, Алькарас сломил сопротивление итальянца Янника Синнера — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (10:2).
У женщин действующей чемпионкой является третья ракетка мира Коко Гауфф из США. Гауфф в прошлом году обыграла в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
В 2025 году организаторы «Ролан Гаррос» увеличили призовой фонд на 5,2% по сравнению с 2024 годом — он составил 56,3 млн евро. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получили по 2,55 млн евро, финалисты — по 1,275 млн евро.