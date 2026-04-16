Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Италии Лоренцо Сонего, который располагается на 66-м месте в рейтинге АТР. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.
В следующем круге Рублев сыграет с 47-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии. Махач вышел в четвертьфинал после того, как вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы.
Махач и Рублев встречались на корте один раз. В 2024 году на турнире серии «Мастерс» в Майами чешский спортсмен был сильнее Рублева — 6:4,6:4.
Ранее благодаря удачному выступлению в первом круге Барселоны Андрей Рублев обошел 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера по победам на турнирах категории АТР 500.
Турнир категории АТР 500 в Барселоне завершится 19 апреля. Его общий призовой фонд составляет €2,950 млн. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне. В прошлогоднем финале он одержал верх над Карлосом Алькарасом.