День в истории: 3 мая 1999 года Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира

3 мая 1999 года Евгений Кафельников совершил исторический прорыв: он стал первой ракеткой мира и первым российским теннисистом, добравшимся до вершины рейтинга ATP.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Этот успех стал знаковым не только для самого спортсмена, но и для всего российского тенниса, который впервые получил игрока, официально возглавившего мировой рейтинг.

На тот момент Кафельникову было 25 лет, и к этому рубежу он шел уже несколько сезонов. Ранее он выиграл «Ролан Гаррос» в 1996 году, а в январе 1999-го взял титул на Australian Open, укрепив позиции в элите мирового тенниса. Весну того года он провел неровно, но запас рейтинговых очков, набранных ранее, позволил ему подняться на первую строчку.

Интересно, что к званию первой ракетки мира Кафельников пришел без очередного титула в тот самый момент: его подъем стал следствием стабильности и удачного распределения очков по сезону. В истории ATP он стал 16-м игроком, кому покорилось это достижение. Для российского спорта это был символический момент: страна, прежде не имевшая теннисиста № 1, получила своего первопроходца на вершине мужского тура.

Кафельников позже еще много раз подтверждал свой высокий уровень и оставался одной из ключевых фигур мирового тенниса конца 1990-х и начала 2000-х. Но именно 3 мая 1999 года навсегда осталось днем, когда российский теннис впервые заговорил с миром на языке первого номера.