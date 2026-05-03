День в истории: 3 мая 1999 года Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира

На тот момент Кафельникову было 25 лет, и к этому рубежу он шел уже несколько сезонов. Ранее он выиграл «Ролан Гаррос» в 1996 году, а в январе 1999-го взял титул на Australian Open, укрепив позиции в элите мирового тенниса. Весну того года он провел неровно, но запас рейтинговых очков, набранных ранее, позволил ему подняться на первую строчку.