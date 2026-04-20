Познер высказался о результатах Рублева в теннисе

Ведущий заявил, то игра Андрея Рублева вселяет надежду.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился своими мыслями по поводу поражения российского теннисиста Андрея Рублева от француза Артюра Фиса (2:6, 6:7 (2:7)) в финале турнира в Барселоне.

«Рублев — опытный игрок, и его выступления не должны удивлять. Он давно зарекомендовал себя как сильный теннисист, а финал турнира для него — это нормальный результат. Фис же — молодой и перспективный теннисист, и его будущее обещает быть ярким. Победа Фиса в Барселоне — это значимый успех для него. Что касается Рублева, то его результаты вселяют оптимизм в преддверии грунтового сезона. Еще есть несколько турниров перед “Ролан Гаррос”, и будет интересно посмотреть, как Андрей проявит себя», — отметил Познер в интервью «СЭ».

После турнира в Барселоне Рублев поднялся с 15-й на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).