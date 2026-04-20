Познер высказался о результатах Рублева в теннисе

«Рублев — опытный игрок, и его выступления не должны удивлять. Он давно зарекомендовал себя как сильный теннисист, а финал турнира для него — это нормальный результат. Фис же — молодой и перспективный теннисист, и его будущее обещает быть ярким. Победа Фиса в Барселоне — это значимый успех для него. Что касается Рублева, то его результаты вселяют оптимизм в преддверии грунтового сезона. Еще есть несколько турниров перед “Ролан Гаррос”, и будет интересно посмотреть, как Андрей проявит себя», — отметил Познер в интервью «СЭ».